Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки

По его словам, в данном районе продолжаются активные боевые столкновения. При этом подразделения Вооружённых сил России продвинулись в северо-восточном направлении и взяли под контроль стратегически важный отрезок трассы, ранее использовавшийся украинскими силами для снабжения своих подразделений.