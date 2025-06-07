Российские войска установили контроль над участком автомобильной трассы в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области, что значительно затруднило действия украинской армии по возвращению утраченных ранее позиций. Об этом сообщил журналистам военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в данном районе продолжаются активные боевые столкновения. При этом подразделения Вооружённых сил России продвинулись в северо-восточном направлении и взяли под контроль стратегически важный отрезок трассы, ранее использовавшийся украинскими силами для снабжения своих подразделений.
Эксперт отметил, что теперь участок дороги Юнаковка — Суджа находится под огневым контролем российской стороны, что лишает украинские силы возможности организовать контрнаступление и вернуть ранее утраченные рубежи.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России разрушили Южный мост через реку Волчья в Волчанске Харьковской области, который использовался военными Вооруженных сил Украины.