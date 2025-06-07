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Троицкая родительская суббота: что означает этот день и как его отмечают

В этом году 7 июня православные христиане вспоминают усопших в один из самых значимых дней церковного календаря — Троицкую родительскую субботу.

Источник: Смартпресс

Этот день традиционно предшествует празднику Святой Троицы, который также известен как Пятидесятница и отмечается на 50-й день после Пасхи.

Что это за день?

Троицкая родительская суббота — это особое поминовение всех православных христиан, отошедших в мир иной. Церковь молится не только за отдельных умерших, но и за всех «от века усопших отцов и братии». Этот день установлен еще в древности — он упоминается в письменных источниках уже в IX веке.

Значение и духовный смысл

Считается, что молитва живых за усопших особенно действенна в преддверии Святой Троицы — праздника, посвященного сошествию Святого Духа на апостолов. Поминовение в этот день выражает надежду на всеобщее воскресение и милость Божью к душам умерших.

Традиции и обряды

В этот день верующие посещают кладбища, наводят порядок на могилах, приносят цветы, оставляют свечи. Утром в храмах совершается заупокойная литургия и панихида. В церковь часто приносят записки с именами усопших для поминовения во время богослужения.

Важно помнить: церковь не приветствует оставление еды и алкоголя на могилах. Это считается языческим пережитком и не имеет отношения к христианской традиции.

Что можно и нельзя делать

Разрешается посещать кладбища, молиться, вспоминать умерших, делать пожертвования. Не рекомендуется шумно праздновать, употреблять алкоголь, заниматься тяжелой работой. Также не следует ругаться или выяснять отношения — день должен пройти в тишине и смирении.

Народные приметы

Считается, что дождь на Троицкую субботу — к урожайному году. Если день теплый и безветренный — лето будет спокойным. По народному поверью, в этот день души умерших «приходят в гости» — поэтому в доме должно быть чисто, а помыслы светлы.