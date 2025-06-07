Троицкая родительская суббота: что означает этот день и как его отмечают

Троицкая родительская суббота — это особое поминовение всех православных христиан, отошедших в мир иной. Церковь молится не только за отдельных умерших, но и за всех «от века усопших отцов и братии». Этот день установлен еще в древности — он упоминается в письменных источниках уже в IX веке.