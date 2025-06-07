Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июня

Козерогов ждет день, в котором нужно будет расставить приоритеты. Дел будет много, и не все из них действительно потребуют участия представителей знака. Отношения станут зоной тонких вибраций — важно не сказать резко то, о чем лучше промолчать. Также полезно отказаться от перфекционизма, он будет только причинять неудобства.