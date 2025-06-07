Опубликован прогноз погоды на 7 июня 2025 года в Красноярске

Сегодня в Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди и грозы, которые могут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с, а днем он сменит направление на запад и усилится до 13−18 м/с во время грозы.