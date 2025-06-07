Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 7 июня 2025 года в Красноярске

Он сделан на основе данных Среднесибирского УГМС.

Качество жизни в вашем регионе

Он сделан на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня в Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди и грозы, которые могут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с, а днем он сменит направление на запад и усилится до 13−18 м/с во время грозы.

Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°, а днем поднимется до +25,+27°. Не забудьте взять с собой зонт и быть внимательными на дорогах в связи с возможными порывами ветра!