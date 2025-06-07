Россиянам рассказали, какие лекарства хотят запретить за рулем

Так, в перечень медикаментов, запрещенных к приему перед вождением, вероятно, войдут: успокоительные и снотворные, средства против эпилепсии, обезболивающие анестезирующего действия, лекарства для терапии паркинсонизма. Об этом рассказала адвокат Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм».