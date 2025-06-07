Россиянам рассказали, какие лекарства хотят запретить за рулем

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за вождение транспортных средств под воздействием лекарственных препаратов.
Так, в перечень медикаментов, запрещенных к приему перед вождением, вероятно, войдут: успокоительные и снотворные, средства против эпилепсии, обезболивающие анестезирующего действия, лекарства для терапии паркинсонизма. Об этом рассказала адвокат Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм».
«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — пояснила эксперт.
Так, водителю грозит ответственность, если при явных симптомах опьянения лабораторный анализ выявит в его крови запрещенные препараты. Согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, это влечет: штраф до 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1−2 года.
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