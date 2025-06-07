Психолог назвал неожиданную причину проявления агрессии у людей

Жара может сделать человека агрессивнее.
В периоды аномальной жары у людей может возрастать уровень агрессии, что приводит к учащению конфликтов в семьях и общественных местах. Об этом сообщил психолог Андрей Зберовский. По его словам, реакция людей на определенные погодные условия во многом обусловлена их личными установками и внутренними убеждениями.
«Есть те, кто любит жару. И для них даже температура в плюс 50 будет восприниматься как нечто приятное… А есть люди, для которых любые перепады температуры будут вызывать раздражение… Кто-то в жару будет расслабленным и позитивным, а кто-то, наоборот, раздраженным и негативным», — рассказал эксперт в беседе с «Пятым каналом».
По словам специалиста, причиной роста раздражительности становится не только сама высокая температура, но и нехватка жидкости в организме. Зберовский пояснил, что изменение температурного режима является стрессом для организма. Повышенный стресс, в свою очередь, способствует росту конфликтности и эмоциональной неустойчивости.
Психолог сравнил поведение жителей северных и южных регионов России. По его наблюдениям, сибиряки отличаются большей сдержанностью по сравнению с жителями более теплых и засушливых областей, где конкуренция за ресурсы выше и уровень конфликтности заметно больше.
Зберовский предупредил, что длительное пребывание в неудобных для человека погодных условиях способно привести к эмоциональным срывам и вспышкам агрессии. Он посоветовал обращать внимание на положительные стороны летнего сезона — например, радоваться вечерним прогулкам или вспоминать приятные моменты жизни, чтобы сохранить психологическое равновесие в жару.
Ранее психолог Анастасия Нежевец назвала «прокачку» всех сфер жизни профилактикой выгорания, пишет 360.ru. Так, для предотвращения профессионального выгорания необходимо заранее готовиться к потенциальным изменениям, уделять внимание постоянному развитию и поддерживать гармонию между различными аспектами жизни. Как отметила специалист, важно иметь четкое представление о шагах, которые следует предпринять при потере работы, а также заранее сформулировать альтернативный план действий.