Психолог назвал неожиданную причину проявления агрессии у людей

«Есть те, кто любит жару. И для них даже температура в плюс 50 будет восприниматься как нечто приятное… А есть люди, для которых любые перепады температуры будут вызывать раздражение… Кто-то в жару будет расслабленным и позитивным, а кто-то, наоборот, раздраженным и негативным», — рассказал эксперт в беседе с «Пятым каналом».