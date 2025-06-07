Священник Портнов объяснил правила Троицкой родительской субботы 7 июня

7 июня православные христиане отмечают Троицкую или Вселенскую родительскую субботу. О том, какие правила нужно соблюдать в этот день, aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Вселенских родительских суббот в православном календаре всего две: перед Великим постом и перед Троицей. Вселенскими они называются, потому что поминаются все усопшие православные христиане, все люди, которые когда-либо были крещены», — объяснил священнослужитель.
По его словам, в этот день в храмах и церквях служат панихиды и литургии, на которых совершается поминовение усопших.
«Дальше люди идут уже на кладбище. Священники тоже обычно идут на кладбище, где совершают общую панихиду. По просьбе мирян батюшка совершает краткую литию у конкретно взятой могилы», — рассказал он.
Настоятель храма добавил, что также в этот день можно убраться на могиле.
«Попойки на кладбище не надо устраивать, продукты оставлять там не нужно. На кладбище нужно молиться и убираться. Можно поразмышлять о том, что ты тут тоже скоро окажешься. Вот три действия, которые должны быть на кладбище», — добавил он.
Ранее священник Портнов объяснил, можно ли отмечать день рождения того, кто уже умер.