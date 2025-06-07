Священник Портнов объяснил правила Троицкой родительской субботы 7 июня

«Попойки на кладбище не надо устраивать, продукты оставлять там не нужно. На кладбище нужно молиться и убираться. Можно поразмышлять о том, что ты тут тоже скоро окажешься. Вот три действия, которые должны быть на кладбище», — добавил он.