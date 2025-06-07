Осужденный поджигатель на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, осужденный на пожизненное заключение за поджог дома, в результате которого погибли четыре человека, заявляет, что не намеревался убивать, а лишь поджег сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся у РИА Новости.
Стародубцева приговорили к пожизненному сроку в июне прошлого года: по версии суда, он поссорился со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля. Внутри находились еще три человека — все они были в состоянии опьянения, не смогли выбраться и погибли. Огонь также перекинулся на соседний дом и гараж.
Осужденный попытался оспорить приговор, изложив свои доводы в кассационной жалобе, которую Верховный Суд рассмотрел в конце мая. В документах указано, что Стародубцев просил заменить пожизненный срок на определенный срок лишения свободы, утверждал, что не совершал убийства потерпевших, а лишь «поджег сено у гаража, расположенного на некотором удалении от дома». Далее, по его словам, огонь распространился на веранду дома из-за горючих материалов в гараже.
Таким образом, Стародубцев пытался убедить Верховный суд в отсутствии умысла и мотива, однако судебная коллегия, проверив доводы, оставила приговор без изменений.