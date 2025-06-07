Осужденный поджигатель на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Стародубцева приговорили к пожизненному сроку в июне прошлого года: по версии суда, он поссорился со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля. Внутри находились еще три человека — все они были в состоянии опьянения, не смогли выбраться и погибли. Огонь также перекинулся на соседний дом и гараж.