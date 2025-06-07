День города проходит в Иркутске 7 июня

В субботу, 7 июня, Иркутск празднует День города. Эта 364-я годовщина. Основные мероприятия будут проходить в сквере имени Кирова, у памятника Александру III, на бульваре Гагарина, 9 и на острове Конном, сообщают в администрации областного центра.
— В этот день пассажирский транспорт будет курсировать до полуночи, — отметили городские власти. — В центре города перекроют часть улиц. Запланирована работа торговых точек. При входе на территорию мест проведения основных событий установят контрольно-пропускные пункты.
Игры с аниматорами стартуют на острове Конный в 12:00. Будет мыльная дискотека, ребятам бесплатно раздадут мороженое — у Александра III десерт можно получить с 12:00, на сквере имени Кирова — с 17:00. Затем основные мероприятия будут проходить на площади графа Сперанского.
К слову, кульминацией вечера станет концерт Юлианны Карауловой. Он начнется в самом центре города в 21:00.