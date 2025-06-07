День города проходит в Иркутске 7 июня

Игры с аниматорами стартуют на острове Конный в 12:00. Будет мыльная дискотека, ребятам бесплатно раздадут мороженое — у Александра III десерт можно получить с 12:00, на сквере имени Кирова — с 17:00. Затем основные мероприятия будут проходить на площади графа Сперанского.