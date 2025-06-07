Власти Петербурга запретят пенсионерам вести «стихийный бизнес» у метро и парков

Ранее профессор, декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в России летом 2025 года выплаты пенсионерам будут увеличиваться поэтапно для различных групп получателей. По словам эксперта, право на дополнительную выплату предоставляется только на одном из двух оснований: либо по достижении 80-летнего возраста, либо при установлении инвалидности. Виноградов уточнил, что пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начиная с июня начнут получать увеличенную фиксированную надбавку к страховой пенсии в размере 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно.