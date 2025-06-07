Власти Петербурга запретят пенсионерам вести «стихийный бизнес» у метро и парков

Власти Петербурга разгонят разносную торговлю у метро, переходов и парков с 1 июля.
Власти Санкт-Петербурга с 1 июля 2025 года запретят разносную торговлю, в том числе пенсионерам, вблизи станций метро, парков и других общественных мест. Об этом свидетельствует постановление губернатора, которое сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
«Никаких больше цветов, никаких больше закруток, грибочков и редиски у метро — власти Петербурга намерены раз и навсегда разогнать стихийную торговлю вблизи станций», — пишет «КП-Петербург». Издание ссылается на официальный документ.
Под запрет попадет торговля в радиусе 100 метров от станций метро. Кроме того, ограничения распространятся на территории возле образовательных, культурных, спортивных учреждений и медицинских организаций. В этих местах, а также у остановок транспорта, пешеходных переходов, зеленых насаждений и детских площадок, разносную торговлю запретят на расстоянии до 50 метров.
Список зон, где будет запрещена разносная торговля, подготовит Комитет по промышленной политике и торговле Петербурга. Окончательный перечень планируют опубликовать до 25 июня 2025 года. Инициатива основывается на указе президента и направлена на борьбу со стихийной торговлей, которая часто возникает у популярных общественных пространств города.
Ранее профессор, декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в России летом 2025 года выплаты пенсионерам будут увеличиваться поэтапно для различных групп получателей. По словам эксперта, право на дополнительную выплату предоставляется только на одном из двух оснований: либо по достижении 80-летнего возраста, либо при установлении инвалидности. Виноградов уточнил, что пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начиная с июня начнут получать увеличенную фиксированную надбавку к страховой пенсии в размере 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно.