Во ФСИН рассказали, как содержатся в колонии осужденные боевики ВСУ

По его словам, в данном учреждении отбывают наказание семь осужденных граждан Украины, признанных виновными в военных преступлениях. Они состоят на особом контроле как у администрации колонии, так и у руководства ФСИН, поскольку они осуждены за военные преступления и имеют военную подготовку, за ними установлен специальный надзор, сказал собеседник агентства.