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Во ФСИН рассказали, как содержатся в колонии осужденные боевики ВСУ

Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, находятся на специальном учете в исправительном учреждении, рассказал РИА Новости оперативный сотрудник ФСИН России, служащий в данной колонии.

Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, находятся на специальном учете в исправительном учреждении, рассказал РИА Новости оперативный сотрудник ФСИН России, служащий в данной колонии.

По его словам, в данном учреждении отбывают наказание семь осужденных граждан Украины, признанных виновными в военных преступлениях. Они состоят на особом контроле как у администрации колонии, так и у руководства ФСИН, поскольку они осуждены за военные преступления и имеют военную подготовку, за ними установлен специальный надзор, сказал собеседник агентства.

По его словам, хотя они осуждены за военные преступления, сотрудники учреждения обращаются с ними так же, как и с остальными заключенными.

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