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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии этим летом

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены поэтапно для разных категорий получателей, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены поэтапно для разных категорий получателей, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

В частности, пенсионеры, достигшие в мае 80-летнего возраста, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, составляющую 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Если за таким пенсионером оформлен официальный уход, к этой сумме прибавится еще 1 314 рублей.

Аналогичное повышение ожидает граждан, которым в мае была установлена первая группа инвалидности. Виноградов отметил, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80 лет, либо по факту получения инвалидности.

С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом пенсионных баллов, заработанных за 2024 год, а также для шахтеров и сотрудников гражданской авиации, имеющих право на перерасчет и подавших заявление с 1 апреля по 30 июня. Большинство пересчетов выполнится автоматически, заключил специалист.