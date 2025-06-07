Россиянам рассказали, кому повысят пенсии этим летом

С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом пенсионных баллов, заработанных за 2024 год, а также для шахтеров и сотрудников гражданской авиации, имеющих право на перерасчет и подавших заявление с 1 апреля по 30 июня. Большинство пересчетов выполнится автоматически, заключил специалист.