Россиянам рассказали, кому повысят пенсии этим летом

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены поэтапно для разных категорий получателей, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
В частности, пенсионеры, достигшие в мае 80-летнего возраста, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, составляющую 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Если за таким пенсионером оформлен официальный уход, к этой сумме прибавится еще 1 314 рублей.
Аналогичное повышение ожидает граждан, которым в мае была установлена первая группа инвалидности. Виноградов отметил, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80 лет, либо по факту получения инвалидности.
С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом пенсионных баллов, заработанных за 2024 год, а также для шахтеров и сотрудников гражданской авиации, имеющих право на перерасчет и подавших заявление с 1 апреля по 30 июня. Большинство пересчетов выполнится автоматически, заключил специалист.