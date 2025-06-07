Эксперт предупредил о рисках интоксикации при попытках сжечь пластик и линолеум

Химик Андрей Дорохов предупредил дачников об опасных токсинах, которые могут навредить людям и окружающей среде при попытках избавиться от некоторых категорий бытовых отходов с помощью открытого огня. Подробностями специалист поделился в ходе интервью изданию «Газета.ru».
«При горении пластиковых отходов образуются фураны — стойкие органические загрязнители. Эти соединения относятся к супертоксикантам… Особую опасность представляет горение линолеума и других полимерных покрытий, при котором выделяются хлороводород и диоксины», — процитировали Андрея Дорохова в «Газета.ru».
Эксперт добавил, что микрочастицы опасных соединений и токсичных элементов могут попадать в легкие, а также накапливаться в тканях организма.
Андрей Дорохов подчеркнул, что сжигание подобных категорий отходов малоэффективно. Химик отметил, что оставшиеся токсичные соединения оседают в почве, а также загрязняют воду.
Вопрос корректного использования источников открытого пламени без вреда для себя и экологии остается актуальным для многих дачников. Ранее российские парламентарии напомнили о нормах, которые следует соблюдать при утилизации бытовых отходов с помощью костра на личном участке.