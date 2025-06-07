Эксперт: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования

Она добавила, что подросток идеален для воздействия мошенников. В этом возрасте не до конца сформирована способность прогнозировать последствия, что также снижает возможности защитить себя от манипуляций. К тому же, социальная среда активно транслирует установку неуязвимости, и мошенник может убедить подростка, заявляя ему: «Тебе ничего не будет, потому что ты несовершеннолетний» или «Ты молодой, тебя пожалеют», как будто он не несет ответственности за свои действия, отметила Никишина.