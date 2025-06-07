Эксперт: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования

Подростки стали одной из главных мишеней мошенников из-за несформированности критического мышления и низкой способности к прогнозированию, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.
Она уточнила, что у подростков не развито критическое или абстрактно-логическое мышление. Оно может сформироваться к концу подросткового периода при отсутствии психопатологии. Критическое мышление позволяет выстраивать причинно-следственные связи, различать общее и частное. Его отсутствие делает подростков уязвимыми к манипуляциям.
По словам врача, мошеннические схемы часто строятся на принципах игрового контента. Сценарий вовлечения подростка напоминает игру. Он переносит действия, разрешенные и многократно повторяемые в игре, на реальную ситуацию. Возникает проблема: граница между виртуальной реальностью (опосредованной техникой) и реальной жизнью. Для подростков эта граница размыта, рассказала эксперт.
Она добавила, что подросток идеален для воздействия мошенников. В этом возрасте не до конца сформирована способность прогнозировать последствия, что также снижает возможности защитить себя от манипуляций. К тому же, социальная среда активно транслирует установку неуязвимости, и мошенник может убедить подростка, заявляя ему: «Тебе ничего не будет, потому что ты несовершеннолетний» или «Ты молодой, тебя пожалеют», как будто он не несет ответственности за свои действия, отметила Никишина.
По ее словам, именно из-за несформированности критического мышления и слабого прогнозирования эта возрастная группа стала явной мишенью для мошенников и манипуляторов.