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Спикер Заксобрания Иркутской области поздравил жителей Иркутска с Днем города

7 июня областной центр празднует 364-летие.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил иркутян с 364-летием со дня основания столицы Приангарья.

— С днем рождения, наш дорогой и любимый город! Сегодня эти слова произносят тысячи и тысячи наших земляков. Это праздник всех, кто всем сердцем любит свою малую родину, трудится на ее благо, считает Иркутск лучшим городом на земле.

Напомним, 7 июня областной центр празднует День города. Мероприятия будут проходить в сквере имени Кирова, у памятника Александру III, на бульваре Гагарина, 9 и на острове Конном. Игры с аниматорами стартуют на острове Конный в 12:00. Основные мероприятия будут проходить на площади графа Сперанского. Финалом вечера станет концерт Юлианны Карауловой.