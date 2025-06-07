Джокович допустил, что текущий Roland Garros стал последним в его карьере

Сербский теннисист Новак Джокович допустил, что нынешний Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) может стать для него последним в карьере. Об этом он заявил на пресс-конференции после поражения в полуфинале.
В поединке за выход в финал Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в трёх сетах — 4:6, 5:7, 6:7 (3:7). По словам спортсмена, он не исключает, что больше не сыграет на кортах Roland Garros.
«Это мог быть последний матч для меня на этом корте», — отметил он.
38-летний Джокович занимает шестое место в мировом рейтинге ATP. В его активе 100 титулов, включая рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что на Открытом чемпионате Франции по теннису, проходящем в Париже, россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом же круге, уступив британцу Кэмерону Норри. Поединок завершился победой Норри, не получившего посев на этом турнире, со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.