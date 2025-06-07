Главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил адекватное восприятие действительности, превратившись в угрозу для Запада. Об этом заявил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен от него надо избавиться», — сказал Дэвис.
Эксперт подчеркивает, что Зеленский показывает искаженное восприятие действительности, даже продолжая верить в возможность победы над Россией, вопреки ее явному стратегическому и ресурсному превосходству.
Ранее KP.RU писал, что киевский главарь обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отреагировать на ответные удары России из-за террористических атак со стороны Киева.