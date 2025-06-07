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Национальный авиаперевозчик Белоруссии получил первые в своей истории широкофюзеляжные самолеты

Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» впервые за свою 30-летнюю историю получила первые широкофюзеляжные самолеты, способные осуществлять перелеты на дальние расстояние.

Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» впервые за свою 30-летнюю историю получила первые широкофюзеляжные самолеты, способные осуществлять перелеты на дальние расстояние. Об этом сообщила пресс-служба «Белавиа».

Флот «Белавиа» пополнили широкофюзеляжные лайнеры Airbus А330−200. Они могут преодолевать расстояние до 12 тыс. км и одновременно вмещать 300−400 пассажиров. До этого момента у «Белавии» были лишь ближнемагистральные самолеты.

«Что это значит для авиакомпании? Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты. И, конечно, мы очень много готовились: усиленно учились (пилоты, техники, бортпроводники), отточили навыки на практике и настроили новые процессы техобслуживания», — заявили в пресс-службе флагманской авиакомпании Белоруссии.

При этом по каким направлениям новые самолеты «Белавиа» будут летать, авиакомпания пока не уточнила. Возможно, их задействуют при открытии прямых рейсов в страны Юго-Восточной Азии, предположили авиаэксперты.

Ранее стало известно, что Израиль хочет нарастить количество авиарейсов с Россией.