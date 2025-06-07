Национальный авиаперевозчик Белоруссии получил первые в своей истории широкофюзеляжные самолеты

«Что это значит для авиакомпании? Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты. И, конечно, мы очень много готовились: усиленно учились (пилоты, техники, бортпроводники), отточили навыки на практике и настроили новые процессы техобслуживания», — заявили в пресс-службе флагманской авиакомпании Белоруссии.