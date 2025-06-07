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Омичка судится с мэрией из-за блокировки в соцсетях

Женщина уверяет, что ее аккаунт заблокировали из-за неудобных вопросов.

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Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районном суде началось рассмотрение иска омички Татьяны Пальшиной к администрации города Омска. Женщина уверяет, что ее аккаунт был намерено заблокирован в официальном паблике администрации Омска «Вконтакте», и требует символической компенсации.

Омичка считает, что ее заблокировали за острые вопросы и комментарии по проблематике города. Аккаунт ей заблокировали в сентябре 2024 года, а восстановили доступ лишь 13 февраля 2025. В качестве компенсации морального вреда омичка требует символическую сумму в размере 4 800 рублей.

В свою очередь, как передает «Город 55», представители городской администрации отрицают, что блокировка аккаунта Пальшиной произошла из-за ее активности и неудобных вопросов. Как пояснил представитель департамента информационной политики, в группе действуют общепринятые правила, нарушение которых приводит к блокировке. Например, нельзя использовать мат, распространять спам и рекламу, оскорблять администрацию и пользователей.

Первоначально, когда Пальшина пыталась разобраться с этим в досудебном порядке, ей не смогли пояснить, какое именно правило группы ею было нарушено. Пояснили, что сделать это технически невозможно. Однако в судебном заседании представитель ответчика изменил свою позицию, заявив, что омичка якобы обматерила и оскорбила администраторов паблика, за что и была заблокирована.

«КП Омск» будет следить за неординарным судебным процессом.