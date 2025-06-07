Омичка судится с мэрией из-за блокировки в соцсетях

Первоначально, когда Пальшина пыталась разобраться с этим в досудебном порядке, ей не смогли пояснить, какое именно правило группы ею было нарушено. Пояснили, что сделать это технически невозможно. Однако в судебном заседании представитель ответчика изменил свою позицию, заявив, что омичка якобы обматерила и оскорбила администраторов паблика, за что и была заблокирована.