Эндокринолог оценила данные о влиянии «Оземпика» на зрение

Побочные эффекты имеют любые лекарственные препараты.
Препарат для лечения сахарного диабета «Оземпик» (действующее вещество — семаглутид) может вызывать побочные эффекты, связанные с нарушением зрения, однако достоверной статистики по этому вопросу пока не существует. Эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова пояснила, что любой лекарственный препарат может иметь побочные действия, и семаглутид не является исключением.
«Будучи аналогом гормоноподобного вещества, он запускает реакции, поддерживающие действие инсулина в метаболических процессах (инкретиновый эффект). Препарат предназначен, в первую очередь, для лечения сахарного диабета второго типа», — заявила Кривцова в разговоре с РБК. Она также отметила, что препарат хорошо изучен, но убедительных данных о его влиянии на зрение пока нет.
Специалист подчеркнула, что вероятность трофических изменений сетчатки нельзя полностью исключить из-за влияния семаглутида на метаболизм глюкозы и индекс массы тела. Подобные нарушения, по ее мнению, могут быть временными и обусловлены изменениями кровоснабжения зрительного нерва. При этом противопоказаний к применению препарата официально не зарегистрировано. Эксперт призвала продолжать научные исследования для получения более точной информации о возможных рисках для зрения при приеме «Оземпика».
Ранее экспертиза Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи подтвердила, что биологически активные добавки, реализуемые в интернете под видом аналогов препарата «Оземпик» по ценам, в десятки раз превышающим их себестоимость, не обладают заявленными свойствами и фактически являются неэффективными. Согласно выводам специалистов, эти средства не способны обеспечить обещанный эффект по сжиганию жира, пишет «Национальная служба новостей».