Эндокринолог оценила данные о влиянии «Оземпика» на зрение

Специалист подчеркнула, что вероятность трофических изменений сетчатки нельзя полностью исключить из-за влияния семаглутида на метаболизм глюкозы и индекс массы тела. Подобные нарушения, по ее мнению, могут быть временными и обусловлены изменениями кровоснабжения зрительного нерва. При этом противопоказаний к применению препарата официально не зарегистрировано. Эксперт призвала продолжать научные исследования для получения более точной информации о возможных рисках для зрения при приеме «Оземпика».