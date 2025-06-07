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Рогов: «Вагнер» могут задействовать на южном направлении спецоперации

Владимир Рогов не исключил возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал aif.ru, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы на южном направлении спецоперации, где их боевой дух и опыт могут сыграть важную роль.

«Я думаю, что с функциями обороны наша армия справляется более чем хорошо, есть опыт, есть понимание. А боевой дух и страх боевиков Вооруженных сил Украины перед людьми, выходцами из ЧВК “Вагнер”, могут сыграть положительную, конструктивную роль в деле ускорения освобождения южно-русских земель от нацистской оккупации», — отметил он.

Рогов добавил, что решение о конкретных направлениях и задачах бойцов «Вагнера» принимает высшее военное командование.

«Я думаю, это будет зависеть от решения нашего высшего военного командования — где посчитают нужным, там и будут использовать талант, опыт и навыки ребят», — заключил собеседник aif.ru.

Ранее стало известно о том, что частная военная компания «Вагнер» завершила основную миссию в Республике Мали и покидает страну.

Рогов не исключил возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО, подчеркнув, что это возможно при подписании ими контрактов и получении боевых задач.