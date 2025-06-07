Рогов: «Вагнер» могут задействовать на южном направлении спецоперации

«Я думаю, что с функциями обороны наша армия справляется более чем хорошо, есть опыт, есть понимание. А боевой дух и страх боевиков Вооруженных сил Украины перед людьми, выходцами из ЧВК “Вагнер”, могут сыграть положительную, конструктивную роль в деле ускорения освобождения южно-русских земель от нацистской оккупации», — отметил он.