Онищенко объяснил, можно ли россиянам промывать нос водопроводной водой

Россияне могут без опаски умываться и промывать нос водопроводной водой, заявил aif.ru академик РАН, эпидемиолог и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«У нас совсем другие требования и совсем другие правила к водопроводной воде (по сравнению с другими странами — ред.). За нашу водопроводную воду я ручаюсь. За ней у нас следят, она очищается, хлорируется и не бывает температуры 25−30 градусов. Так что умываться, промывать нос нашей водопроводной водой можно», — сказал Онищенко.
Эпидемиолог добавил, что в российской водопроводной воде не окажется амебы Naegleria fowleri, после заражения которой во время промывания носа умерла жительница Техаса.
Ранее Онищенко объяснил, существует ли в России опасность заражения Naegleria fowleri. Он напомнил, что пока в стране не фиксировали подобных случаев.