Онищенко объяснил, можно ли россиянам промывать нос водопроводной водой

«У нас совсем другие требования и совсем другие правила к водопроводной воде (по сравнению с другими странами — ред.). За нашу водопроводную воду я ручаюсь. За ней у нас следят, она очищается, хлорируется и не бывает температуры 25−30 градусов. Так что умываться, промывать нос нашей водопроводной водой можно», — сказал Онищенко.