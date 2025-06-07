Украинский лидер Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и стал опасен для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем видео на YouTube.
Дэвис заявил, что Зеленский «утратил способность принимать разумные решения» и стал «совершенно недоговороспособен». Он призвал США, Европу и НАТО осознать это и «избавиться» от украинского президента.
— Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен… от него надо избавиться, — цитирует Дэвиса РИА Новости.
По словам полковника, Зеленский неадекватно оценивает ситуацию и верит в возможность военной победы над Россией, несмотря на ее превосходство. Дэвис также выразил сожаление, что западные лидеры также не готовы признать поражение.
Администрация Белого дома рассматривает вариант полного прекращения поддержки Украины. Причиной для этого стало то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгневался, когда узнал об украинской атаке на российские аэродромы. Американский лидер в частном порядке выражает беспокойство о том, что действия Киева могут привести к обострению конфликта.