В Челябинске началось эфирное вещание радио «Вера»

«Радио Вера» является федеральной сетью. На территории Челябинской области вещание станции ранее было доступно жителям Миасса и Златоуста. Для вещания в регионе при поддержке Златоустовской епархии и администрации Златоуста создана редакция «Радио Вера Южный Урал».