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В Челябинске началось эфирное вещание радио «Вера»

В Челябинске началось FM-вещание федеральной радиостанции «Вера» на частоте 88,4 МГц. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

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Источник: Pablo Stanley

«Радио Вера» является федеральной сетью. На территории Челябинской области вещание станции ранее было доступно жителям Миасса и Златоуста. Для вещания в регионе при поддержке Златоустовской епархии и администрации Златоуста создана редакция «Радио Вера Южный Урал».

Эфирная сетка радиостанции включает программы религиозной тематики, посвященные вопросам веры, милосердия, добрых дел, семейных ценностей и позитивным аспектам жизни. Трансляции сопровождаются отечественной и зарубежной музыкой.

По заявлению пресс-службы, миссия проекта заключается в предоставлении слушателям возможности для размышлений о духовных ценностях и поиска нравственных ориентиров.

Особенностью «Радио Вера» является отсутствие коммерческой рекламы в эфире. Финансирование проекта осуществляется за счет благотворительных пожертвований и грантов.