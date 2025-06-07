В Челябинске началось эфирное вещание радио «Вера»

«Радио Вера» является федеральной сетью. На территории Челябинской области вещание станции ранее было доступно жителям Миасса и Златоуста. Для вещания в регионе при поддержке Златоустовской епархии и администрации Златоуста создана редакция «Радио Вера Южный Урал».
Эфирная сетка радиостанции включает программы религиозной тематики, посвященные вопросам веры, милосердия, добрых дел, семейных ценностей и позитивным аспектам жизни. Трансляции сопровождаются отечественной и зарубежной музыкой.
По заявлению пресс-службы, миссия проекта заключается в предоставлении слушателям возможности для размышлений о духовных ценностях и поиска нравственных ориентиров.
Особенностью «Радио Вера» является отсутствие коммерческой рекламы в эфире. Финансирование проекта осуществляется за счет благотворительных пожертвований и грантов.