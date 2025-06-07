Казахстан накроют грозы, жара и пыльные бури

В период с 5 по 7 июня почти по всей стране объявлены штормовые предупреждения. Жителей предупреждают о потенциальной угрозе со стороны стихии: в разных регионах ожидаются резкие перепады погодных условий — от экстремальной жары до сильных ливней, сопровождаемых шквалистым ветром. Особую тревогу вызывает чрезвычайная пожарная опасность, сохраняющаяся сразу в нескольких областях.
Штормовые предупреждения сохраняются:
- 05 июня в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза.
05—07 июняднем ожидается сильная жара 35−37 градусов. 05—07 июняна севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
г. Талдыкорган:
Штормовые предупреждения ожидаются:
07 июня днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
г. Астана: 07 июня утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15−20 м/с.
г. Кокшетау: 07 июня временами ожидаются гроза, днем град.
07 июня днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный ночью на западе, севере области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, юге области порывы 23−28 м/с.
г. Петропавловск: 07 июня ночью и утром ожидается туман. Ветер северный порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 25 м/с.
07 июня днем на юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке, юге области гроза, днем град. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
г. Костанай: 07 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
Сохраняется высокая пожарная опасность.
07 июня днем на западе, севере, юге, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.
г. Павлодар: 07 июня днем ожидается гроза.
Сохранится высокая пожарная опасность.
07 июня днем на юге Атырауской области ожидается временами сильный дождь, град. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге области 15−20 м/с.
На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Атырау: 07 июня днем ожидается гроза.
Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня днем на западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Актау: 07 июня днем ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке области град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке порывы 15−20 м/с.
По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Актобе: 07 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
Сохранится высокая пожарная опасность.
07 июня ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня днем на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
На западе, востоке, юге области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.
г. Караганда: 07 июня днем ожидается гроза.
07 июня днем на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Жезказган: 07 июня днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 16 м/с.
Сохраняется высокая пожарная опасность.
07 июня на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в центре и горных районах области 15−20, порывы 23 м/с.
В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.
г. Шымкент: 07 июня ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
г. Туркестан: 07 июня ожидается временами пыльная буря. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня на севере, юге в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20 м/с.
Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
г. Кызылорда: 07 июня днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный 15−20 м/с.
Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.
На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Конаев: 07 июня ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
Сохранится высокая пожарная опасность.
07 июня на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, ночью порывы 25 м/с.
По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
г. Тараз: 07 июня временами ожидается гроза.
Сохранится высокая пожарная опасность.
07 июня в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. Ветер юго- западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−39 градусов.
07 июня на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
г. Талдыкорган: 07 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.
07 июня днем на юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов.
На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
07 июня днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.
На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.