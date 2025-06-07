Казахстан накроют грозы, жара и пыльные бури

В период с 5 по 7 июня почти по всей стране объявлены штормовые предупреждения. Жителей предупреждают о потенциальной угрозе со стороны стихии: в разных регионах ожидаются резкие перепады погодных условий — от экстремальной жары до сильных ливней, сопровождаемых шквалистым ветром. Особую тревогу вызывает чрезвычайная пожарная опасность, сохраняющаяся сразу в нескольких областях.