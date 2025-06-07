Троицкая родительская суббота 7 июня 2025: что можно и нельзя делать, приметы

Троицкая родительская суббота — это особый день в православном календаре, который отмечается накануне праздника Святой Троицы. В 2025 году этот день выпадает на 7 июня. Это время, когда верующие вспоминают своих усопших родственников и молятся за их души. Традиции и обычаи этого дня имеют глубокие корни и отражают важность связи между живыми и мертвыми.