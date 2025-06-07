Сладкая ловушка: Врач предупредила россиян об опасности покупки арбузов и дынь вне сезона

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предостерегла россиян от покупки арбузов и дынь вне сезона, объяснив, что такие плоды могут быть опасны для здоровья. По её словам, лишь к концу июля — началу августа арбузы и дыни созревают без лишней «химии». А вот ранние плоды зачастую подкармливают азотистыми удобрениями, содержащими нитраты, которые могут быть крайне вредны.