Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украине предрекли экономическую катастрофу из-за отказа ЕС продлить беспошлинный режим

Zeit: отмена беспошлинного режима с ЕС станет катастрофой для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Отказ Евросоюза (ЕС) продлить особые условия для товаров из Украины станет катастрофой для экономики страны. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Авторы указывают, что теперь Киеву придется работать по изначальным, экономически более жестким условиям договора 2014 года с Евросоюзом, включающим тарифные барьеры для украинского экспорта.

«Инфляция выросла до 15%. Кроме того, государству не хватает налоговых поступлений. Огромный дефицит бюджета в размере около 20% от объема производства закрывается только с помощью от ЕС и других западных стран», — передает издание.

В материале подчеркивается, что подобное решение станет «серьезным ударом» по экономике Украины.

Ранее заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что западных лидеров вряд ли волнует судьба Украины. По его словам, Запад использует страну только как ресурс в борьбе против России.