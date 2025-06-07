Авторы указывают, что теперь Киеву придется работать по изначальным, экономически более жестким условиям договора 2014 года с Евросоюзом, включающим тарифные барьеры для украинского экспорта.
«Инфляция выросла до 15%. Кроме того, государству не хватает налоговых поступлений. Огромный дефицит бюджета в размере около 20% от объема производства закрывается только с помощью от ЕС и других западных стран», — передает издание.
В материале подчеркивается, что подобное решение станет «серьезным ударом» по экономике Украины.
Ранее заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что западных лидеров вряд ли волнует судьба Украины. По его словам, Запад использует страну только как ресурс в борьбе против России.