РАН нашла доказательства виновности террористов в подрыве арки в Пальмире

Вандализм фундаменталистов стал причиной обрушения древнеримской Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году. После свержения Правительства Башара Асада в 2024-м историк Сергей Брюн рассказал обозревателю «МК» о том, что правящая экстремистская группировка может сделать с оставшимся культурным наследием Сирии.