РАН нашла доказательства виновности террористов в подрыве арки в Пальмире

Сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Наталья Соловьева заявила, что с помощью цифровой модели удалось до конца понять, как в Пальмире была разрушена Триумфальная арка эпохи Античности. Ее слова приводит ТАСС.
«Когда разобрали завал, мы нашли место закладки — средний пилон, самый низкий был местом, куда заложили взрывное устройство… При моделировании взрыва видно, что разброс блоков абсолютно идентичен тому, что мы обнаружили в 2019 году…», — процитировали Наталью Соловьеву в ТАСС.
Отмечается, что цифровое воспроизведение детонации подтверждает факт виновности террористов в разрушении памятника античной культуры.
Вандализм фундаменталистов стал причиной обрушения древнеримской Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году. После свержения Правительства Башара Асада в 2024-м историк Сергей Брюн рассказал обозревателю «МК» о том, что правящая экстремистская группировка может сделать с оставшимся культурным наследием Сирии.