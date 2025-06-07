«Скоро и ты тут окажешься»: священник озвучил три важных ритуала на кладбище в родительскую субботу

Священник объяснил правила Троицкой родительской субботы.
В Троицкую родительскую субботу, которая отмечается 7 июня православными христианами, принято посещать кладбище, чтобы помолиться за усопших и привести в порядок могилы. Об этом сообщил настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка Максим Портнов.
«Попойки на кладбище не надо устраивать, продукты оставлять там не нужно. На кладбище нужно молиться и убираться. Можно поразмышлять о том, что ты тут тоже скоро окажешься. Вот три действия, которые должны быть на кладбище», — подчеркнул Портнов в беседе с aif.ru.
Священник пояснил, что в церковном календаре всего две Вселенские родительские субботы — накануне Великого поста и перед праздником Троицы. В эти дни совершается поминовение всех усопших православных христиан, вне зависимости от степени их родства с молящимися. В храмах проходят панихиды и литургии, после чего верующие отправляются на кладбища. Там священники проводят общие панихиды, а по просьбе прихожан могут совершить краткую литию у конкретной могилы.
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