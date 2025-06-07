«Скоро и ты тут окажешься»: священник озвучил три важных ритуала на кладбище в родительскую субботу

В 2025 году один из важнейших христианских праздников — Троица, или День Святой Троицы, будет отмечаться в воскресенье, 8 июня. В этот день традиционно церкви, храмы, а также жилые дома украшают зелеными ветвями и березовыми прутьями в память о сошествии Святого Духа, пишет «Национальная служба новостей». На праздничном столе принято подавать каравай. Кроме того, считается, что на Троицу благоприятно делать предложение руки и сердца, чтобы будущая семья была счастливой.