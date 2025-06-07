Остапкович рассказал, когда снизятся цены после понижения ставки ЦБ

В течение трех-четырех месяцев российские потребители смогут ощутить эффект от снижения ключевой ставки Центрального банка. Об этом aif.ru заявил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Снижение ставки действует с довольно длинным лагом — примерно квартал или четыре месяца. Сейчас влияние на цены отсутствует, поскольку магазины работают с закупками по прежним ценам», — пояснил он.
По мнению Остапковича, первые признаки снижения цен можно ожидать ближе к концу года, при условии дальнейших позитивных сигналов от регулятора и нормализации инфляции.
«Главное сейчас — это стабилизация экономики и национальной валюты. Если рубль будет крепчать, это снизит стоимость импортных товаров и услуг с валютной привязкой, например, заграничных туров», — резюмировал эксперт.
Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в сентябре 2022 года, тогда показатель уменьшился с 8% до 7,5%. В последующие почти три года Центробанк либо повышал ставку, либо удерживал ее на прежнем уровне.
В сообщении Банка России отмечается, что инфляционное давление продолжает устойчиво снижаться. При этом внутренний спрос остается выше возможностей расширения предложения товаров и услуг, что свидетельствует о постепенном возвращении российской экономики к сбалансированному росту. Как отметил Георгий Остапкович, снижением ставки ЦБ готовит бизнес к инвестициям.