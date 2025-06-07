Остапкович рассказал, когда снизятся цены после понижения ставки ЦБ

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в сентябре 2022 года, тогда показатель уменьшился с 8% до 7,5%. В последующие почти три года Центробанк либо повышал ставку, либо удерживал ее на прежнем уровне.