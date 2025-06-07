Аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов

В московском аэропорту Шереметьево отменили ранее введённые ограничения на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, ограничения действовали с 3:10 по московскому времени и были необходимы для обеспечения безопасности в связи с угрозой, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов.
Ранее аналогичные меры временно вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский, но уже к 00:40 они были сняты. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации украинских беспилотников вблизи столицы.