Родственники погибших украинских солдат вышли на протест в Киеве

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92 ОШБр решили напомнить о своём существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве. Какого-либо резонанса мероприятие не вызвало», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 мая родственники бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ протестовали на Украине. Участники митингов убеждены, что власти сознательно избегают выполнения их требований и не намерены возвращать солдат. Позднее близкие боевиков обеспокоились растущими потерями украинцев в Сумской, Курской и Белгородской областях.