Родственники военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооружённых сил Украины вышли на протест в столице Незалежной. Однако это осталось незамеченным и не вызвало резонанса. Об этом сообщает «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».