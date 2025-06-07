Челябинцы готовы тратить на школьный выпускной больше 30 тысяч рублей

Несмотря на средний показатель в 11 тысяч рублей, почти половина родителей (45%) стремятся уложиться в сумму до 10 тысяч рублей. Распределение бюджетов выглядит следующим образом: 45% — до 10 тысяч рублей; 26% — от 10 до 15 тысяч рублей; 24% — от 15 до 30 тысяч рублей.