Челябинцы готовы тратить на школьный выпускной больше 30 тысяч рублей

Согласно исследованию сервиса «Авито», основная часть бюджета (21 тысяча рублей) отводится на организацию празднования, а 11 тысяч рублей — на приобретение вечернего наряда.
Большинство старшеклассников Челябинска (41%) планируют отмечать выпускной на природе. Второй по популярности вариант — школа (32%), а 15% опрошенных выбрали рестораны или банкетные залы.
Несмотря на средний показатель в 11 тысяч рублей, почти половина родителей (45%) стремятся уложиться в сумму до 10 тысяч рублей. Распределение бюджетов выглядит следующим образом: 45% — до 10 тысяч рублей; 26% — от 10 до 15 тысяч рублей; 24% — от 15 до 30 тысяч рублей.
При выборе наряда ключевым фактором для большинства семей является предпочтение самого выпускника.