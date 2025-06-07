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Челябинцы готовы тратить на школьный выпускной больше 30 тысяч рублей

Челябинские родители планируют потратить в среднем 32 тысячи рублей на выпускной ребенка.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно исследованию сервиса «Авито», основная часть бюджета (21 тысяча рублей) отводится на организацию празднования, а 11 тысяч рублей — на приобретение вечернего наряда.

Большинство старшеклассников Челябинска (41%) планируют отмечать выпускной на природе. Второй по популярности вариант — школа (32%), а 15% опрошенных выбрали рестораны или банкетные залы.

Несмотря на средний показатель в 11 тысяч рублей, почти половина родителей (45%) стремятся уложиться в сумму до 10 тысяч рублей. Распределение бюджетов выглядит следующим образом: 45% — до 10 тысяч рублей; 26% — от 10 до 15 тысяч рублей; 24% — от 15 до 30 тысяч рублей.

При выборе наряда ключевым фактором для большинства семей является предпочтение самого выпускника.