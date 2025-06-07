Желание россиян жить скромно раскритиковала доцент кафедры финансов

За модой на скромность нередко скрывается тревожность.
За стремлением россиян вести скромный образ жизни часто скрываются тревожность и опасения перед будущим. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Романченко. По ее словам, тенденция к скромности в моде может рассматриваться как форма психологической защиты.
«Экономическая реальность последних лет бьет не по теории, а по повседневным покупкам. Да, официальная инфляция за 2024 год составила 9,52%, но у каждого своя потребительская корзина… А высокие кредитные ставки затрудняют работу бизнеса и замедляют экономику в целом. Все это формирует состояние неопределенности, в котором человеку легче сказать: “Мне просто не нужно лишнее”, чем признать: “Я не могу себе этого позволить”», — пояснила Романченко в разговоре с «Газетой.Ru».
Эксперт также отметила, что мода на минимализм зачастую является формой психологической защиты. Люди, которые не справляются с привычным уровнем расходов, ищут оправдания своим ограничениям, объясняя это «осознанным потреблением» или отказом от излишеств. Однако если за такими решениями скрываются постоянный самоконтроль и тревожность, речь идет о попытке адаптироваться к новым экономическим условиям, а не о свободном выборе.
Романченко добавила, что экономия может быть зрелым и полезным решением, если она основана на уверенности и внутренней свободе. В противном случае — когда желание жить скромно продиктовано страхом и нестабильностью — это уже негативная тенденция. Экономист подчеркнула, что новая норма «жить проще» формируется под влиянием государства, бизнеса и общества в целом, но важно различать осознанный выбор от вынужденной меры.
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