Желание россиян жить скромно раскритиковала доцент кафедры финансов

«Экономическая реальность последних лет бьет не по теории, а по повседневным покупкам. Да, официальная инфляция за 2024 год составила 9,52%, но у каждого своя потребительская корзина… А высокие кредитные ставки затрудняют работу бизнеса и замедляют экономику в целом. Все это формирует состояние неопределенности, в котором человеку легче сказать: “Мне просто не нужно лишнее”, чем признать: “Я не могу себе этого позволить”», — пояснила Романченко в разговоре с «Газетой.Ru».