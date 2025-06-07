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На Валааме отстранили от управления Сочинским подворьем схиигумена Гавриила

Причина такого решения не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

В Спасо-Преображенском Валаамском монастыре сообщили об изменении в служебном положении схиигумена Гавриила (Виноградова). Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале монастыря.

Согласно заявлению, схиигумен Гавриил освобождён от должности руководителя Сочинского подворья, входящего в структуру Валаамской обители.

Кроме того, он также отстранён от управления скитом, который ранее находился под его духовным попечением.

Ранее ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов рассказал, как старец Илий, уже после смерти, явился к военному в зоне СВО и спас его от гибели.