Стала известна причина повышения глобальной температуры: вот что сказал эксперт

Кроме этого, Вильфанд пояснил, что феномены Ла-Нинья (охлаждающий) и Эль-Ниньо (нагревающий) традиционно сменяют друг друга в Тихом океане, однако в отдельных случаях возможны повторяющиеся фазы одного явления. При этом эксперт акцентировал, что последний цикл Ла-Нинья отличался аномально низкой интенсивностью и практически не повлиял на мировые температурные показатели.