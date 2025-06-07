Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина повышения глобальной температуры: вот что сказал эксперт

Вильфанд рассказал, что температура на Земле растёт из-за человека.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, основной драйвер климатических изменений — человеческая деятельность, чей вклад в разы превышает влияние природных явлений.

Специалист отметил, что период влияния Эль-Ниньо, наблюдавшийся последние два года, завершился и не возобновится до конца летнего сезона.

«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние существенно превышает природное», — пояснил Вильфанд.

Эксперт также напомнил о переходе климатического феномена Ла-Нинья в нейтральное состояние в апреле текущего года. Это природное явление характеризуется аномальным охлаждением поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана.

Кроме этого, Вильфанд пояснил, что феномены Ла-Нинья (охлаждающий) и Эль-Ниньо (нагревающий) традиционно сменяют друг друга в Тихом океане, однако в отдельных случаях возможны повторяющиеся фазы одного явления. При этом эксперт акцентировал, что последний цикл Ла-Нинья отличался аномально низкой интенсивностью и практически не повлиял на мировые температурные показатели.

Накануне Вльфанд спрогнозировал аномальное потепление на планете в следующие пять лет.