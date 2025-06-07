Стала известна причина повышения глобальной температуры: вот что сказал эксперт

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, основной драйвер климатических изменений — человеческая деятельность, чей вклад в разы превышает влияние природных явлений.
Специалист отметил, что период влияния Эль-Ниньо, наблюдавшийся последние два года, завершился и не возобновится до конца летнего сезона.
«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние существенно превышает природное», — пояснил Вильфанд.
Эксперт также напомнил о переходе климатического феномена Ла-Нинья в нейтральное состояние в апреле текущего года. Это природное явление характеризуется аномальным охлаждением поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана.
Кроме этого, Вильфанд пояснил, что феномены Ла-Нинья (охлаждающий) и Эль-Ниньо (нагревающий) традиционно сменяют друг друга в Тихом океане, однако в отдельных случаях возможны повторяющиеся фазы одного явления. При этом эксперт акцентировал, что последний цикл Ла-Нинья отличался аномально низкой интенсивностью и практически не повлиял на мировые температурные показатели.
Накануне Вльфанд спрогнозировал аномальное потепление на планете в следующие пять лет.