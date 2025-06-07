ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке — очевидец

По его словам, в Федоровке не было серьезного огневого сопротивления в плане стрельбы, и украинские военные не желали оказывать сопротивление. Он отметил, что во время штурма села российским военнослужащим удалось захватить в плен минометный расчет противника. Он добавил, что вскоре по трофейной рации на пленных вышел командир украинского расчета и несколько раз приказывал открыть огонь по российским бойцам, но выстрелов не последовало.