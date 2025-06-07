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ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке — очевидец

В Федоровке (ДНР) украинские военные попытались уничтожить собственный минометный расчет, сдавшийся в плен бойцам РФ, сообщил РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

В Федоровке (ДНР) украинские военные попытались уничтожить собственный минометный расчет, сдавшийся в плен бойцам РФ, сообщил РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

По его словам, в Федоровке не было серьезного огневого сопротивления в плане стрельбы, и украинские военные не желали оказывать сопротивление. Он отметил, что во время штурма села российским военнослужащим удалось захватить в плен минометный расчет противника. Он добавил, что вскоре по трофейной рации на пленных вышел командир украинского расчета и несколько раз приказывал открыть огонь по российским бойцам, но выстрелов не последовало.

«Хаски» отметил, что во время переговоров о сдаче в плен украинские боевики при помощи беспилотников нанесли удар по своим же сослуживцам, которые хотели сдаться. Украинцу повезло, и он сумел избежать смерти. Боец также отметил, что пленный украинский солдат осознанно выбрал сдачу в плен.

Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск «Восток» в ходе активных действий освободила населенный пункт Федоровка в ДНР.