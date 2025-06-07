Дачников предупредили о развитии онкологии из-за сжигания мусора

При сгорании окрашенной древесины и древесно-стружечных плит в атмосферу выбрасываются тяжелые металлы, такие как свинец, хром и кадмий. Эти элементы в виде мелкодисперсных частиц способны проникать в органы дыхания человека. Особенно опасно возгорание линолеума и прочих полимерных напольных покрытий, поскольку в процессе горения они выделяют хлороводород и диоксины. Они оказывают раздражающее воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей, нарушают механизмы регуляции в организме и приводят к снижению его защитных свойств, а также способны спровоцировать острые отравления при вдыхании.