Дачников предупредили о развитии онкологии из-за сжигания мусора

Сжигание пластика способно привести к развитию онкологических заболеваний.
Сжигание мусора на частных территориях способствует выделению опасных токсичных веществ, которые негативно сказываются как на состоянии окружающей среды, так и на здоровье людей, что может привести к риску развития онкологии. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«При горении пластиковых отходов (ПЭТ-бутылок, упаковок) образуются фураны — стойкие органические загрязнители. Эти соединения относятся к супертоксикантам, способным накапливаться в жировой ткани и вызывать отдаленные последствия, включая эндокринные нарушения и онкологические заболевания», — сказал Дорохов в разговоре с Газета.ру.
При сгорании окрашенной древесины и древесно-стружечных плит в атмосферу выбрасываются тяжелые металлы, такие как свинец, хром и кадмий. Эти элементы в виде мелкодисперсных частиц способны проникать в органы дыхания человека. Особенно опасно возгорание линолеума и прочих полимерных напольных покрытий, поскольку в процессе горения они выделяют хлороводород и диоксины. Они оказывают раздражающее воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей, нарушают механизмы регуляции в организме и приводят к снижению его защитных свойств, а также способны спровоцировать острые отравления при вдыхании.
Поэтому Дорохов посоветовал владельцам дачных участков воздержаться от сжигания отходов и вместо этого воспользоваться более безопасными способами утилизации. В частности, садоводам рекомендуется сортировать мусор и передавать перерабатываемые материалы в специализированные пункты приема, а крупногабаритные отходы вывозить на оборудованные полигоны.