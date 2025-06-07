Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

По словам метеоролога, антропогенный фактор значительно превосходит по своему воздействию естественные процессы. Он также напомнил, что явление Ла-Нинья, сопровождающееся понижением температуры в экваториальной зоне Тихого океана, в настоящее время находится в нейтральной фазе.