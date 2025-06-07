Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что основной причиной роста глобальной температуры является человеческая деятельность, а не природные климатические явления, такие как Эль-Ниньо. Об этом пишет РИА Новости.
Вильфанд отметил, что на сегодняшний день именно выбросы парниковых газов играют решающую роль в изменении климата.
По словам метеоролога, антропогенный фактор значительно превосходит по своему воздействию естественные процессы. Он также напомнил, что явление Ла-Нинья, сопровождающееся понижением температуры в экваториальной зоне Тихого океана, в настоящее время находится в нейтральной фазе.
Вильфанд добавил, что до конца осени маловероятно развитие выраженной климатической фазы, а также упомянул Эль-Ниньо — противоположное Ла-Нинье явление, которое связано с потеплением вод Тихого океана и может влиять на глобальную климатическую систему.
Ранее учёный Владимир Катцов сообщил, что Россия нагревается в 2,5 раза быстрее остальной части планеты.