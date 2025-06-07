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Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

Выбросы парниковых газов играют решающую роль в изменении климата.

Источник: Аргументы и факты

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что основной причиной роста глобальной температуры является человеческая деятельность, а не природные климатические явления, такие как Эль-Ниньо. Об этом пишет РИА Новости.

Вильфанд отметил, что на сегодняшний день именно выбросы парниковых газов играют решающую роль в изменении климата.

По словам метеоролога, антропогенный фактор значительно превосходит по своему воздействию естественные процессы. Он также напомнил, что явление Ла-Нинья, сопровождающееся понижением температуры в экваториальной зоне Тихого океана, в настоящее время находится в нейтральной фазе.

Вильфанд добавил, что до конца осени маловероятно развитие выраженной климатической фазы, а также упомянул Эль-Ниньо — противоположное Ла-Нинье явление, которое связано с потеплением вод Тихого океана и может влиять на глобальную климатическую систему.

Ранее учёный Владимир Катцов сообщил, что Россия нагревается в 2,5 раза быстрее остальной части планеты.