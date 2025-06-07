Эксперты оценили риск слепоты от «Оземпика»

Побочные реакции могут возникать при применении любых лекарственных средств, однако статистика по нарушениям зрения, связанным с приемом препарата «Оземпик», пока ограничена, отмечают специалисты.
Нарушения зрения, возникающие на фоне терапии этим средством, связывают с нарушением кровоснабжения зрительного нерва.
«Оземпик», предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа, действительно способен вызывать побочные эффекты, в том числе влияющие на зрение, однако для подтверждения таких эффектов необходимы дополнительные исследования, заявляют эксперты, опрошенные РБК.
Европейский фармакологический регулятор выявил очень редкий побочный эффект препаратов на основе семаглутида — действующего вещества «Оземпика» и его аналогов «Вегови» и «Ребелсас», выпускаемых компанией Novo Nordisk. В связи с этим была рекомендована актуализация инструкций к этим лекарствам.
По словам эндокринолога Екатерины Кривцовой, семаглутид является хорошо изученным препаратом, имитирующим гормоноподобное вещество, которое усиливает действие инсулина в метаболизме. Однако при длительном использовании или высоких дозах возможно возникновение побочных эффектов. Пока же отсутствуют убедительные доказательства влияния препарата на ухудшение зрения у пациентов. Тем не менее, учитывая его влияние на метаболические процессы и изменение индекса массы тела, специалисты не исключают временные трофические изменения в сетчатке глаза, связанные с метаболизмом глюкозы.
Наталья Балашова, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, также подчеркнула, что любой медикамент может вызывать побочные эффекты, включая «Оземпик» и его аналоги. Проблемы со зрением при приеме этого препарата связывают с нарушением кровоснабжения зрительного нерва. Она добавила, что подобные эффекты могут наблюдаться и у российских дженериков.
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев отметил, что сообщения о побочных действиях «Оземпика», в том числе связанных с ухудшением зрения, появляются уже давно. Принимая во внимание, что около 60% мирового населения имеют избыточный вес, а потенциальная аудитория препарата очень большая, количество зафиксированных побочных эффектов может значительно возрасти с увеличением числа пользователей. Калинчев подчеркнул, что побочные явления, характерные для оригинальных препаратов, часто наблюдаются и у их аналогов, иногда даже в более выраженной форме. В России копии «Оземпика» появились недавно, поэтому статистика по их побочным эффектам пока недостаточна.