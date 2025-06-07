Эксперты оценили риск слепоты от «Оземпика»

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев отметил, что сообщения о побочных действиях «Оземпика», в том числе связанных с ухудшением зрения, появляются уже давно. Принимая во внимание, что около 60% мирового населения имеют избыточный вес, а потенциальная аудитория препарата очень большая, количество зафиксированных побочных эффектов может значительно возрасти с увеличением числа пользователей. Калинчев подчеркнул, что побочные явления, характерные для оригинальных препаратов, часто наблюдаются и у их аналогов, иногда даже в более выраженной форме. В России копии «Оземпика» появились недавно, поэтому статистика по их побочным эффектам пока недостаточна.