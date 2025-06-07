Отмена Европейским союзом (ЕС) беспошлинного режима для украинских товаров может привести к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом сообщило немецкое издание Zeit, ссылаясь на источники в дипломатических и бизнес-кругах Европы и Украины.
Издание указывает, что решение ЕС, принятое на фоне убытков, которые понесли некоторые страны-члены, например Польша, из-за украинского экспорта, было принято «в очень неподходящее время» для Украины.
— Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время, — говорится в сообщении.
Zeit считает, что постепенное усложнение торговых процедур с ЕС станет серьезным вызовом для украинской экономики и может привести к кризису.
Кроме того, администрация Белого дома рассматривает вариант полного прекращения поддержки Украины. Причиной для этого стало то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгневался, когда узнал об украинской атаке на российские аэродромы. Американский лидер в частном порядке выражает беспокойство по поводу того, что действия Киева могут привести к обострению конфликта.