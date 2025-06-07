Zeit: Отмена беспошлинной торговли с ЕС обернется «катастрофой» для Украины

Кроме того, администрация Белого дома рассматривает вариант полного прекращения поддержки Украины. Причиной для этого стало то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгневался, когда узнал об украинской атаке на российские аэродромы. Американский лидер в частном порядке выражает беспокойство по поводу того, что действия Киева могут привести к обострению конфликта.