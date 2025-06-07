Кошмар ВСУ: эксперты раскрыли, появится ли ЧВК «Вагнер» на СВО после Мали

«Да, их возвращение на СВО вполне возможно в рамках “Легиона Истра”, если вы понимаете, о чем я говорю. В Подмосковье был создан “Легион Истра”, если я не ошибаюсь в названии, в рядах которого были собраны ветераны, преимущественно ЧВК “Вагнер”. Я не готов сказать, где сейчас находится этот легион — то есть он находится по-прежнему в Истре или уже в зоне СВО — но была практика, что вот эти бойцы собираются преимущественно сейчас в одном месте и едут на фронт. Поэтому — вполне», — объяснил он.