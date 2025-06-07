Кошмар ВСУ: эксперты раскрыли, появится ли ЧВК «Вагнер» на СВО после Мали

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» завершает свою миссию в Республике Мали после трех с половиной лет сотрудничества с местными властями и вооруженными силами. Сообщается, что решение о завершении деятельности было принято после выполнения всех поставленных задач по контракту.
Вернется ли ЧВК «Вагнер» на СВО.
Глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил возможность возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
В комментарии aif.ru он отметил, что формат участия подобных формирований в постукраинском пространстве изменился.
«Если говорить об Африке, то там вагнеровцев заменили представители африканского корпуса, которые выполняют задачи в ином формате и составе. Что касается постукраинского направления — при условии заключения контрактов и получения боевых задач, бойцы вполне могут проявить себя», — заявил Рогов.
Он также добавил, что участники ЧВК «Вагнер» являются сплоченными группами, в которых служат опытные бойцы и настоящие патриоты.
Нужно время на отдых и принятие решений.
Военный историк Михаил Поликарпов, а диалоге с aif.ru выразил мнение, что бойцы ЧВК «Вагнер» действительно могут появиться в зоне СВО после Мали, однако произойдет это не сразу.
«Да, их возвращение на СВО вполне возможно в рамках “Легиона Истра”, если вы понимаете, о чем я говорю. В Подмосковье был создан “Легион Истра”, если я не ошибаюсь в названии, в рядах которого были собраны ветераны, преимущественно ЧВК “Вагнер”. Я не готов сказать, где сейчас находится этот легион — то есть он находится по-прежнему в Истре или уже в зоне СВО — но была практика, что вот эти бойцы собираются преимущественно сейчас в одном месте и едут на фронт. Поэтому — вполне», — объяснил он.
Эксперт также обратил внимание на то, что военнослужащим, возвращающимся из Мали, необходим отдых. Он отметил тяжелые климатические условия региона и высокий уровень заболеваемости, в том числе инфекционными болезнями, такими как малярия.
«Им, в моем понимании, нужно несколько недель передохнуть, а потом они будут принимать решение. То есть: поедут на какое-то дальнее африканское направление, присоединятся к СВО, или кто-то из них может взять перерыв. Это индивидуально, однаков моем представлении — часть бойцов поедет в СВО», — резюмировал он.
ЧВК «Вагнер» уступила место «Африканскому корпусу».
ЧВК «Вагнер» завершила свою деятельность в Республике Мали, где в течение нескольких лет принимала участие в перевооружении и подготовке национальных вооруженных сил, а также в формировании системы антитеррористических операций.
Министр обороны и по делам ветеранов Мали, генерал Садио Камара, охарактеризовал присутствие ЧВК как «символ вновь обретенного суверенитета» страны над собственной территорией.
По официальным данным, силами «Вагнера» были ликвидированы четыре главаря террористических объединений, уничтожены тысячи боевиков и разрушены 11 их опорных баз. Одним из наиболее заметных эпизодов стало возвращение под контроль правительства стратегически важного города Кидаль — оплота сепаратистов, находившегося вне зоны действия властей с 2014 года.
Совместная операция армии Мали и бойцов ЧВК позволила восстановить контроль над этим регионом, что власти назвали символом восстановления территориальной целостности страны.
Тем не менее, миссия «Вагнера» не обошлась без потерь. В июле 2024 года в районе Тинзауатена во время боестолкновений с сепаратистами и джихадистами колонна ЧВК попала в засаду. По различным оценкам, тогда могли погибнуть десятки бойцов. Представители компании подчеркивали, что задачи миссии были успешно выполнены.
На смену «Вагнеру» в регионе пришел «Африканский корпус» — новая структура, действующая под контролем Министерства обороны России. Как отмечают СМИ, этот переход стал частью перестройки формата взаимодействия России с африканскими странами, направленной на повышение управляемости и эффективности миссий.
ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы в наступательных операциях на СВО.
По словам Михаила Поликарпова, бойцы частной военной компании «Вагнер» могут быть направлены в те районы специальной военной операции, где российская армия ведет активные наступления.
«Будут форсированы в любом направлении, где наша армия ведет наступательные действия. Однако важно отметить, что только командование принимает решение о применении бойцов “Вагнера” на тех или иных направлениях», — уточнил он.
Собеседник aif.ru подчеркнул, что бойцы «Вагнера» имеют значительный опыт штурмовых операций и создали эффективную тактику ведения боя еще в Сирии и Ливии в условиях ограниченных ресурсов. Эта тактика, по его словам, вновь стала актуальной в зоне СВО.
«Сейчас эта тактика оказалась вновь востребованной, потому что из-за высокой насыщенности фронта противотанковыми средствами — ПТУРами, “Джавелинами” и дронами — акцент сместился на штурмовые группы и качество бойцов», — пояснил эксперт.
Страх ВСУ перед ЧВК «Вагнер» ускорит освобождение южно-русских земель.
Как отметил Владимир Рогов в диалоге с aif.ru, бойцы ЧВК «Вагнер» могут быть привлечены к операциям на южном направлении спецоперации.
«Наша армия успешно справляется с оборонительными задачами, обладает необходимым опытом и пониманием. Однако боевой дух выходцев ЧВК “Вагнер” и страх, который они вызывают у боевиков ВСУ, могут положительно повлиять на ускорение освобождения южно-русских территорий от нацистской оккупации», — отметил Рогов.
Он подчеркнул, что конкретные направления и задачи для бойцов «Вагнера» определяет высшее военное руководство.