Диетолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть арбузы и дыни вне сезона

Не стоит покупать арбузы и дыни вне сезона.
Покупка арбуза и дыни вне сезонного периода может представлять опасность для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для пожилых людей, маленьких детей и беременных женщин. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, арбузы и дыни до конца июля-начала августа, как правило, выращивают с использованием азотистых удобрений, богатых нитратами.
«Азотистое удобрение — это как раз самые нитраты, которые могут переходить в нитриты и переводить гемоглобин в метгемоглобин, что затрудняет клеточное дыхание. И поэтому, конечно, покупать такие вкусности опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы, пожилым, маленьким детям и беременным», — объяснила специалист в разговоре с Life.ru.
Соломатина также отметила, что большая часть ранних бахчевых поступает в российские магазины из Ирана, Турции и Узбекистана. Эти партии обычно проходят обязательную проверку и сопровождаются необходимой документацией. Однако на стихийных рынках, где контроль отсутствует, риск приобрести некачественный продукт заметно выше. Диетолог подчеркнула, что нитраты накапливаются ближе к корке плода, а также призвала обращать внимание на подозрительные признаки: белые или желтые прожилки в мякоти, неестественно глянцевую поверхность и фиолетовый оттенок.
Эксперт порекомендовала тщательно мыть арбузы и дыни перед употреблением из-за возможного контакта с загрязненной поверхностью и вредителями во время транспортировки и хранения. Соломатина отметила, что поврежденные или разрезанные на рынке плоды покупать не стоит — такие экземпляры могут быть испорчены или уже подверглись заражению. Также она посоветовала соблюдать умеренность в употреблении арбузов, чтобы избежать неприятных последствий для пищеварения из-за высокого содержания сахаров.
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