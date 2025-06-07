Диетолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть арбузы и дыни вне сезона

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, как подобрать подходящую замену квасу и кефиру для окрошки, которая не содержала бы сахар и молочные продукты, сохранив при этом традиционные вкусовые качества блюда. Эксперт подчеркнул, что одним из возможных вариантов может стать домашний квас, поскольку в отличие от промышленного продукта, в его приготовлении не обязательно использование сахара. Поляков также добавил, что допускается применение необычных компонентов, например, кокосового молока или острых соусов с пряностями, пишет «Национальная служба новостей».