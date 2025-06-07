Финансист дал пять советов для эффективного планирования бюджета

Россиянам важно вести учет расходов и доходов, уметь их анализировать.
Для планирования своего бюджета россиянам может помочь ведение учета расходов и доходов по правилу «50/30/20», а также метод «конвертов». Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
«Разделите доходы и расходы на типы и категории, анализируйте их. Планируйте свой бюджет, например, исходя из правила “50/30/20”: 50% — обязательные расходы (аренда, коммунальные расходы, еда, связь), 30% — необязательные расходы (кафе, хобби, подписки), 20% — сбережения и погашение долгов», — сказал Мехтиев в разговоре с «Российской Газетой». Кроме того, финансит отметил, что также можно воспользоваться методом разделения средств по разным «конвертам» или «копилкам», предназначенным для накопления на запланированные крупные траты, такие как отпуск, ремонт или обучение.
Мехтиев отметил необходимость внимательно следить за размером долговых обязательств. По его словам, желательно, чтобы долговая нагрузка не превышала 30% совокупного дохода или 50% так называемого «доступного дохода» — то есть суммы, остающейся после вычета обязательных расходов. Также экономист подчеркнул, что важно сравнивать цены в магазинах, в том числе через агрегаторы, использовать кешбэки и заранее планировать свои покупки.
А вот на чем не стоит экономить, так это на отсутствии полиса ДМС, образовании и качественной еде. Все это может значительно повлиять на здоровье и стать причиной больших трат.
Ранее эксперты отмечали, что при формировании сбережений россияне часто совершают ошибки — хранят деньги наличными, откладывают нерегулярно и не создают достаточной финансовой подушки. По оценкам специалистов, для устойчивости при кризисах важно иметь накопления минимум на полгода, а не три месяца, как делают многие. Власти также ставят цель к 2030 году увеличить долю долгосрочных сбережений граждан до 40%.