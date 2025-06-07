Финансист дал пять советов для эффективного планирования бюджета

«Разделите доходы и расходы на типы и категории, анализируйте их. Планируйте свой бюджет, например, исходя из правила “50/30/20”: 50% — обязательные расходы (аренда, коммунальные расходы, еда, связь), 30% — необязательные расходы (кафе, хобби, подписки), 20% — сбережения и погашение долгов», — сказал Мехтиев в разговоре с «Российской Газетой». Кроме того, финансит отметил, что также можно воспользоваться методом разделения средств по разным «конвертам» или «копилкам», предназначенным для накопления на запланированные крупные траты, такие как отпуск, ремонт или обучение.