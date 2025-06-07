Трамп заявил о поводе для России разбомбить к чертям Украину

Украина сама дала России повод для нанесения массированного удара, когда ударила по военным аэродромам России. Подобное мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.
Американский лидер выразил открытое неодобрение подобным шагам со стороны Киева. При этом Трамп заявил о надежде, что эскалация украинского конфликта не приведет к ядерному противостоянию, несмотря на недавние провокационные атаки со стороны Киева.
«Ну, они дали [президенту России] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: “Вот, теперь будет удар”», — рассказал американский глава.
Ранее Минобороны России сообщило, что Российские Вооруженные Силы провели масштабный ответный удар по военной инфраструктуре Украины в качестве реакции на террористические акты киевского режима.
«По конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что российское военное руководство последовательно заявляет, что все удары наносятся строго по военным целям — стратегическим объектам ВПК и ключевой инфраструктуре ВСУ, исключая гражданские объекты.
При этом во время выступления в Белом доме Трамп заявил, что обмен ударами между Россией и Украиной увеличивает опасность дальнейшей эскалации конфликта. Глава Белого дома выразил неудовлетворенность текущей динамикой конфликта, однако подтвердил свою уверенность в возможности достижения мирного урегулирования.
Напомним, что Россия рассматривает ядерный арсенал исключительно как инструмент последнего рубежа обороны. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в рамках украинского конфликта необходимость в его применении отсутствует. Кроме этого, российский лидер уточнил, что вопреки многочисленным провокациям, направленным на провоцирование России к необдуманным шагам, применение ядерного арсенала остается за пределами текущих военно-стратегических решений.