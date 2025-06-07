С украинцев требуют взятки за выдачу тел погибших военных — экс-прокурор

По его данным, размер взятки может достигать 10 тысяч долларов (около 785,5 тысяч рублей). Кроме того, взятки приходится давать и для получения положенных государственных выплат за погибшего бойца. Он отметил, что за все время конфликта погибло более миллиона солдат, а выплаты получили максимум 65 тысяч семей.