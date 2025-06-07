Родственники военнослужащих ВСУ вынуждены платить взятки, чтобы получить тела погибших родственников. Об этом сообщил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко в беседе с RT.
По его данным, размер взятки может достигать 10 тысяч долларов (около 785,5 тысяч рублей). Кроме того, взятки приходится давать и для получения положенных государственных выплат за погибшего бойца. Он отметил, что за все время конфликта погибло более миллиона солдат, а выплаты получили максимум 65 тысяч семей.
Телиженко отметил, что средств на выплаты родственникам погибших у киевского режима нет, к тому же власти Украины не хотят признавать реальное положение дел. По его словам, Западу невыгодно финансировать эту статью расходов, так как его главная цель — оплачивать продолжение конфликта.
Ранее сообщалось, что Украина в последний момент отказалась принимать тела погибших в рамках обмена без объяснения причин. Первый этап обмена телами погибших, о котором договорились в Стамбуле, должен был начаться 6 июня. Украинский Координационный штаб по вопросам пленных опроверг информацию о начале обмена телами погибших военных в рамках достигнутой на переговорах в Стамбуле договоренности.
Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках обмена, о котором договорились в Стамбуле. По словам нардепа, одной из основных причин является то, что Зеленский привык сам получать выплаты из бюджета за погибших военных.
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