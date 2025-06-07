Врач перечислила опасные заболевания из-за домашней плесени

Развитие плесени дома ведет к риску или обострению множества заболеваний.
Высокий уровень влажности в помещениях создает благоприятные условия для роста и распространения плесневых грибов. Это может оказывать вредное воздействие на здоровье человека, особенно на дыхательную систему, кожу и слизистую оболочку глаз. Об этом сообщила врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова.
«Споры плесени имеют небольшой вес и легко попадают в дыхательные пути, что может привести к аллергическому риниту, синуситу, кашлю, бронхиальной астме. Среди проявлений со стороны глаз и кожи — воспаление слизистой оболочки глаз, аллергический конъюнктивит, дерматит, крапивница, экзема», — сказала Портнова в разговоре с RT.
Кроме того, наличие плесени и сырости в жилых помещениях способно усугубить симптомы существующих хронических заболеваний дыхательных путей, включая бронхит, эмфизему, хроническую обструктивную болезнь легких и бронхиальную астму. Длительное пребывание в подобных условиях негативно отражается на и функционировании иммунной системы, вследствие чего повышается восприимчивость организма к различным инфекционным заболеваниям. Вдыхание токсичных веществ также приводит к различным симптомам.
«Это головная боль, головокружение, слабость, тошнота и даже поражение почек и печени. Для сохранения здоровья важно принять бытовые меры по избавлению от уже имеющейся плесени и по защите от нее в процессе строительства или ремонта помещения», — заключила Портнова.