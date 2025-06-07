Врач перечислила опасные заболевания из-за домашней плесени

«Это головная боль, головокружение, слабость, тошнота и даже поражение почек и печени. Для сохранения здоровья важно принять бытовые меры по избавлению от уже имеющейся плесени и по защите от нее в процессе строительства или ремонта помещения», — заключила Портнова.