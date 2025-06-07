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В России могут отменить критерии нуждаемости для многодетных семей: вот почему

В Госдуме хотят отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил РИА Новости о готовности поправок об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей.

«Мы считаем, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов. А для многодетных вообще его отменить. Будем скоро вносить такую поправку», — пояснил депутат.

Миронов отметил, что в российских регионах наблюдается последовательная отмена требования подтверждения нуждаемости для многодетных семей. Депутат подчеркнул, что в 40 субъектах РФ такие семьи уже получают льготы вне зависимости от доходов, тогда как в остальных регионах сохранение имущественного ценза создает дискриминационные условия для этой категории граждан.

Миронов подчеркнул, что регулярно проводит встречи с многодетными семьями, которые, как он отмечает, особенно остро воспринимают необходимость подтверждения нуждаемости для получения единого пособия, считая этот подход дискриминационным.

Ранее в Госдуме предложили снизить границу пенсионного возраста отцам-одиночкам.