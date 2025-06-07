В России могут отменить критерии нуждаемости для многодетных семей: вот почему

Миронов отметил, что в российских регионах наблюдается последовательная отмена требования подтверждения нуждаемости для многодетных семей. Депутат подчеркнул, что в 40 субъектах РФ такие семьи уже получают льготы вне зависимости от доходов, тогда как в остальных регионах сохранение имущественного ценза создает дискриминационные условия для этой категории граждан.