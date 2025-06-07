Дожди и ветер: какой будет погода в эти выходные

В праздничные дни в Башкирии пообещали сильный ветер, дожди и повышение температуры до +30°С. Прогноз погоды на 7,8 и 9 июня передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, 7 июня ожидают небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха поднимется до +22, +27°.
Во вторник, 8 июня, пообещали умеренный дождь. Ночью температура составит +10, +15°, днем +25, +30°.
В среду, 9 июня, спрогнозировали дождливую погоду и умеренный ветер. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +25,+30°.
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